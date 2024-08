Alfonso Egea, del policía jubilado que mató a su pareja y a su ex: "Le conocí y parecía un tipo educado. Fuera son de una manera y en casa de otra"

Un comisario de Policía , jubilado el pasado mes de enero en Barcelona , Juan Fortuny de Pedro , mataba este martes a tiros a su actual pareja y a su ex , suicidándose posteriormente.

El presentado ha continuado explicando: "A veces se pude ver o prever que hay una violencia de género y en otras no. En este caso, ninguna de las dos mujeres asesinadas había presentado ninguna noticia. Si combinas todo es un crimen inesperado y me llama la atención que no se puede tildar de arrebato porque Juan dedica todo el día a trasladarse y a ejecutar todo este drama que ocurrió allí", ha sentenciado.