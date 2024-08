Álvaro Morata estaría "muy mal" tras su lesión y su ruptura sentimental: "Esto le hunde más. Quiere cerrar el libro de Alice Campello"

"Él considera que le ha pasado factura el cansancio, que no está en su mejor momento... y esto es un nuevo palo que le hunde un poco más. Creo que tiene muchas ganas de cuando vuelva de cerrar el libro de Alice Campello, no solo de pasar página, y centrarse en el deporte y en sus hijos ", ha sentenciado.

La propia Alice Campello revelaba, a través de sus redes, en un comunicado que su ex no le había sido infiel. La modela comentaba que le importaba la imagen del futbolista y pedía a la gente que no se creyesen todo lo que leían en los medios o en las redes porque no era cierto.