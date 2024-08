Los mensajes de Maite Galdeano durante la entrevista de Sofía Suescun: "Está robotizada e instruida por un rata"

Maite quiere ponerse en contacto con ella, pero ella decide bloquearle a través de WhatsApp: "No quiero más contacto, no me vas a aportar nada, necesito desconectar". No supo de ella hasta que Maite cogió su teléfono y contó lo que había pasado a través de sus redes sociales. "Sabe que me va a hacer daño, pero le da igual. Ella chantajea un montón. En el trayecto de Madrid al piso de la playa, creo que va siendo consciente y chantajea que es con ella o contra ella. Me amenaza con eso, 'conmigo o contra mí, mi vida no tiene sentido". "Mi madre no me conoce", añade la invitada, "se cree que soy tonta. Nunca he podido dar mi opinión porque le iba a importar cero. Me lo he callado siempre. Ella tiene que saber que no soy tonta, que tengo decisiones propias, opiniones, de ahí que no me conozca".