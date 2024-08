Mª José Suárez, sobre si la hija de Álvaro ha dejado de seguirla en redes sociales: "No lo sé. No me he parado a comprobar eso"

Después de su ruptura con María José Suárez y de que saliesen a la luz unas imágenes con Hiba Abouk, con la que se hablaba de que podían mantener un romance, Álvaro Muñoz Escassi se sentaba este martes en el plató de 'TardeAR' para sincerarse y responder a Ana Rosa Quintana.

Poco después, los medios de comunicación han captado a María José Suárez, a la que no han preguntado por su expareja, pero sí por el hombre con el que ha sido fotografiada recientemente y que muchos aseguran sería su nueva ilusión.

"Estoy muy contenta. El verano ha ido bien, pero ya estaba cansada de verano... estoy contenta porque ya se ha terminado que empecé en junio de crucero y ha sido el más largo de mi vida", ha respondido la modelo cuando le han preguntado por su estado de ánimo.

Cuando le han preguntado por Elías, el atractivo hombre con el que fue fotografiada, María José Suárez no ha respondido ni con un "sí" ni con un "no", aunque con su actitud dejaría entrever que de momento no está de nuevo enamorada.

Sobre si Ana, la hija de Álvaro Muñoz Escassi ha dejado de seguirla en redes sociales, María José Suárez ha respondido: "No lo sé, la verdad es que no me he parado a comprobar eso".

Álvaro Muñoz Escassi : "Mientras yo hable de mí y de mi forma de entender la vida no hago daño a nadie"

Cuando Ana Rosa Quinta preguntaba a Álvaro Muñoz Escassi por su ruptura con María José Suárez, el jinete respondía: "Las parejas con parejas, cada uno tiene su percepción de lo que vive y cómo lo vive. Pasan las cosas que pasan, se terminan y punto".