Alejandra Rubio critica duramente a José María Almoguera por no haber estado al lado de su abuela: "Esto es para arrepentirse toda la vida"

El hijo de Carmen Borrego ha confesado que no visitó a su abuela en sus últimos momentos porque le dolía su situación

"Hay que estar ahí y no tiene ni media justificación que no haya estado al lado de su abuela", reprochaba Alejandra Rubio

José Mª Almoguera opina sobre la trayectoria profesional de su madre: "Ha permitido vejaciones y humillaciones"

El hijo de Carmen Borrego la cuestionó en lo que respecta a su papel como abuela pero también habló de la suya. José María Almoguera dijo que no iba a verla en sus últimos momentos porque le dolía mucho verla en el estado en el que estaba y Alejandra Rubio se ha mostrado muy crítica con sus palabras en 'Vamos a ver'.

La colaboradora dice que no tiene mala relación con su primo porque a ella no le ha hecho nada en primera persona pero sí se muestra muy dura con la actitud que está tomando: "Lo que ha dicho mi abuela es lo que me faltaba por escuchar, he escuchado eso y ya todo lo que ha dicho bueno o malo, me da igual".

"Me parece de ser un egoísta que no iba a verla, menos mal que lo admite, espero que no se arrepienta porque esto es para arrepentirse toda la vida de no haber estado a su lado", reprochaba Alejandra, que no entiende su justificación: "Que diga que le dolía mucho el estado en el que estaba... nos dolía a todos, es algo natural".

Para Alejandra, los motivos que da su primo no suponen una justificación: "Hay que estar ahí y no tiene ni media justificación que no haya estado al lado de su abuela". Para ella, sus palabras no tienen "ninguna consistencia" y añadía: "A su abuela le hubiera dolido mucho, mi abuela quería estar con su familia (...) Esto es de ser un niño".

