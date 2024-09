Víctima de una agresión sexual por parte de un hombre de 70 años: "Agradecí que me tocara a mí y no a una menor"

La abogada Verónica Guerrero, invitada del programa, explicó que, tras la entrada en vigor de la 'Ley del solo sí es sí', lo que antes se consideraba abuso ahora se clasifica como agresión. Debido a esto, y al hecho de que el agresor acumula al menos cuatro denuncias previas, es probable que se le imponga una pena de 1 a 4 años de prisión. No obstante, dado que el agresor tiene 70 años, podría oponerse al ingreso en prisión por razones de salud . La consecuencia más probable es que se le imponga una multa. Además, aunque se le podrían prohibir ciertos lugares, "no se le puede vetar el acceso a un autobús, ya que es un servicio público" comenta.

Melody, otra víctima que fue agredida en un autobús por el mismo hombre, se ha conectado al programa para compartir su experiencia: "Estaba en la parada del autobús cuando empezó a hablarme, halagándome. Al subir al autobús, me pidió que pasara primero y luego se sentó a mi lado". Esta situación puso nerviosa a Melody, especialmente porque durante el trayecto él comenzó a hacerle preguntas sobre su edad y su trabajo. "Se fue acercando cada vez más, se pegaba mucho y me cogió la mano. Aproveché que alguien solicitó una parada para bajarme", relató. Lo que más le extrañó fue que el hombre insistiera tanto en preguntarle su edad. "Agradecí que me tocara a mí y no a una menor", expresó.