Alejandra Rubio, tras el intento de acercamiento de Carmen Borrego y su hijo: "Me da pena ver a mi tía. No se está dando su lugar"

Alejandra Rubio ha tenido un encontronazo con Alexia Rivas cuando la colaboradora le ha preguntado qué le parece que no quieran abrazarse en público pero que sí se maten en directo por dinero. "No sé a qué te refieres porque no ha pasado. No entiendo a qué vive tú pregunta porque yo ya he dicho lo que pienso y a mí no me tienes que increpar nada. Para mí son cosas que se hacen en casa, pero yo no soy qué para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Me preguntas con unas formas que a mí no me gustan", le ha reprochado.