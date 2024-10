Los famosos postulan cantantes para 'La Oreja de Van Gogh': "Yo pondría una voz de hombre"

El mundo de la música se ha visto revolucionado tras el anuncio del fin de Leire Martínez como la vocalista de 'La Oreja de Van Gogh'. Fue hace menos de un día que la mítica banda de pop española emitió un escueto comunicado a través de sus redes sociales contando que la navarra no seguirá siendo la voz del grupo musical sin explicar las razones de este suceso.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, han sido las breves palabras que el grupo comunicó a través de redes sociales, sin mencionar los siguientes pasos a seguir y sin mencionar en detalle a la cantante.

Además, la comunicación llega poco tiempo después de que se viralizara una imagen de Leire versionando el famoso hit "Rosas" en donde la entona entre lágrimas y visiblemente emocionada por lo que sería su última interpretación bajo el halo del grupo. La noticia no dejó a nadie indiferente y los rumores de polémicas y un fin contractual con la artista comenzaron a correr como la pólvora a causa de falta de una explicación más detallada de las causas de la decisión. Ahora, ha sido la propia Leire la que ha roto su silencio y ha hablado con una periodista de Telemadrid dejando en claro que no está de acuerdo con la ruptura entre la banda y ella tras 17 años de camino juntos.

"Cuando considere y me encuentre bien, yo mismo contaré lo que sea. Pero, por el momento, no tengo mucho que decir", ha sido su declaración que deja en evidencia que se encuentra afectada por una decisión que dista de su pensamiento y aclaró que "no firmó un acuerdo".