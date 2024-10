Los trabajadores municipales de limpieza no entran en la zona más conflictiva de las Tres Mil Viviendas: "No podemos pasar por aquí para nada"

Nuevo cruce de disparos en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas después del tiroteo del pasado fin de semana

Después del tiroteo del pasado fin de semana, los vecinos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla se han convertido en testigos de un nuevo cruce de disparos. Aunque la Policía Nacional asegura que los supuestos "disparos" que se escucharon pasadas las 20.00 horas del lunes en el entorno de la calle Padre José Sebastián Barandiarán, en el Polígono Sur fueron en realidad "pirotecnia", lo cierto es que vecinos y trabajadores de la zona viven con miedo.

Joaquín Prat ha conectado en directo con Rocío Romero, reportera de 'Vamos a ver', que ha entrevistado a un trabajador de los servicios de limpieza municipales, que se niegan a entrar en las zonas más conflictivas de este barrio si no van escoltados por la Policía.

Pepe Colchero, representante del sindicato de trabajadores municipales Lippasam, nos ha contado en qué situación se encuentran y cuáles son las acciones a seguir: "Mientras que dure la violencia que hay en esta barriada, nos han indicado que por seguridad no se entre en esta zona", ha explicado.

"Hay que evitar como sea pasar por el perímetro más conflictivo. Hasta nueva orden y hasta que cese la alerta de seguridad que actualmente tenemos, nos han indicado que no podemos pasar por aquí ni para ir de una zona a otra", ha apuntado como representante del sindicato.

Rocío Romero, reportera de 'Vamos a ver', se ha desplazado hasta 'Las Vegas', el sector más complicado de Las Tres Mil y en el que se han producido los disparos de este lunes, para tratar de hablar con los vecinos. Aunque la mayoría no han querido ser entrevistados por miedo a posibles represalias, uno de ellos nos ha narrado el infierno que es vivir allí: "Este barrio tiene a mucha gente buena y tenemos miedo. Quien tienen que hacerlo no hace nada y nosotros no podemos. Hay zonas más conflictivas que otra y solo pedimos que nos dejen vivir", ha comenzado.

Este vecino no ha querido dar la cara por miedo a que le reconozcan: Ocurren cosas que no deben ocurrir y aquí no se puede vivir tranquilo. No te dejan ni dormir ni vivir y esto no puede ser. Parece que aquí solo hay gente que da problemas ni nadie piensa en todos los vecinos que no somos problemáticos", ha denunciado.

