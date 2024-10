La discográfica de 'La Oreja de Van Gogh' emitirá un comunicado: "Nos darán una explicación"

Tras la ruptura de 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero asegura que la salida de Leire Martínez no tiene “absolutamente nada que ver” con ella. Mientras tanto, Leire prefiere guardar silencio y darse un tiempo tras desligarse del comunicado de la banda y parece que el próximo paso lo dará la discográfica que, según apuntaba Marta López en 'Vamos a ver',, está a punto de emitir un comunicado.

“Nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero ¿Alguien ha dicho que voy a volver a ‘La Oreja’? Ni de mi boca ni de la otra parte”, decía Amaia Montero en exclusiva en ‘TardeAR’ y se quejaba: “¡Es una demencia!”. Amaia aseguraba que todo es inventado y recordaba que ha estado recuperándose una larga temporada: “No he estado dos años y medio en Las Bahamas de vacaciones y esto me está empezando a afectar”.