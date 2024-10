Ana Herminia dejó tirada a su peluquera, Lorena Morlote, poco antes de la boda

La boda de Ana Herminia y Ángel Cristo jr. se celebraba este jueves 17 de octubre, el mismo día en el que el padre del novio habría celebrado su cumpleaños, en una bonita de Alcalá de Henares, Madrd.

Acompañados por familiares y amigos, pero con la gran ausencia de Bárbara Rey y Sofía Cristo, madre y hermana del novio, la pareja se dio el "sí, quiero". Con los teléfonos móviles prohibidos entre sus invitados, tendremos que esperar a la exclusiva que han vendido para ver la ceremonia, la fiesta o los look elegidos por Ana Herminia.

Justo antes de casarse, nuestra compañera de 'Vamos a ver' Giovanna González Pérez conseguía hablar con la novia, que nos contaba cómo se encontraba poco antes del gran acontecimiento: "No estoy nerviosa, estoy feliz. Es el mejor día de mi vida. Te dejo porque me están arreglando", nos decía.

La llegada de los invitados a la boda de Ana Herminia y Ángel Cristo jr.

Después de que Ana Herminia tuviese un contratiempo y comprase el vestido a escasas horas del enlace, la novia llegaba con todos los detalles necesarios a su gran día.

Una de las invitadas que ha llegado a la ceremonia ha sido Jenny Llada, vedette y actriz que compartió muchos momentos en varias películas con Bárbara Rey. Ambas fueron íntimas amigas, pero el desenlace de su amistad fue nefasto. Hoy en día ninguna de las dos se lleva bien.

La examiga de Bárbara Rey llegaba a la boda con un espectacular vestido rojo. Tras esto, Ana Rosa y el resto de los colaboradores del plató le preguntaban por su relación con la madre de Ángel Cristo Jr: "Yo no quiero hablar de ella", ha señalado nada más oír el nombre de su enemiga.

"Yo he hablado de lo que me ha pasado en mi casa y lo que me han hecho", recalcaba después. Sin embargo, Jenny Llada ha asegurado que la vedette va a estar molesta de que esté en la boda de su hijo: "Respeto su vida. Creo que por las circunstancias a las que hemos llegado, no le gustará que esté aquí".

No obstante, la vedette ha subrayado que no ha acudido a la celebración para hacerle daño a Bárbara Rey, sino para disfrutar del enlace de su hijo con Ana Herminia: "No he venido para hacer daño a nadie". Paloma Barrientos le ha propuesto ponerse en la piel de Bárbara y le ha preguntado si ella estaría molesta.

Jenny Llada ha sido muy clara y ha respondido a la periodista con un 'no': "Entendería que estuviese a favor de su hijo. Ojalá hiciesen las paces y fuese todo maravilloso, pero la vida no es así". Por otra parte, la vedette ha señalado que tiene mucho cariño a Ángel Cristo Jr., ya que le conoce desde que era pequeño: "Jugaba en la piscina con mi hija".