Un show circense, un vestido latino y un baile flamenco: Todos los detalles de la boda de Ángel cristo Jr. y Ana Herminia

Nuria Chavero, reportera del programa, nos ha ofrecido los detalles sobre una celebración que resultó ser todo un éxito: "La fiesta fue muy buena para ellos", ha afirmado. La pareja se dio el "sí, quiero" en la emblemática ermita de la finca de la Vega del Henares , optando por una ceremonia civil. La boda se retrasó una hora y a las 8 de la tarde , Ángel Cristo hacía su entrada en la capilla. La pareja había estado realizando una sesión de fotos , lo que hizo que Ángel no se sorprendiera al ver a Ana vestida de novia.

El banquete , que se presentó en un formato tipo cóctel, ofreció a los invitados una variedad de platos de todas las culturas , incluyendo opciones españolas, asiáticas y venezolanas . Sin embargo, la tarta de bodas fue cortada únicamente para la foto, ya que no se comió como postre.

El momento culminante llegó a las 12 de la noche, cuando los novios sorprendieron a todos con un impresionante show circense de malabares . Pero eso no fue todo; tras el espectáculo, Ana Herminia se vistió de flamenca, deslumbrando a todos con un cautivador número de taconeo que demostró su talento por el arte. Los invitados recibieron un detallito especial de los novios para conmemorar la ocasión. Ángel regaló a cada uno una púa personalizada en honor a su pasión por la guitarra eléctrica , mientras que Ana obsequió a todos unas encantadoras velitas, según ha explicado Nuria.

Marisa Martín , colaboradora del programa, ha compartido también otros detalles sobre el vestido de Ana Herminia: "Se trataba de un vestido muy escotado, sin mangas, con la espalda al aire y un velo que hacía de cola" . El vestido sorprendió por su estilo clásico , adaptándose perfectamente a su figura y a su pelo recogido. Anteriormente, ella misma había descrito su vestido como “ de princesa, con toques latinos ”. Por otro lado, Ángel lucía un esmoquin sofisticado, tal como explica Marisa, completando así el look de pareja. Las hijas de Ángel desempeñaron un papel especial al llevar los anillos , y ambas lucieron vestidos blancos.

Uno de los últimos detalles a destacar es que los novios solicitaron que no se llevaran móviles durante la ceremonia. Aunque algunos invitados no cumplieron esta petición, se comportaron adecuadamente, ya que no publicaron nada en redes sociales, respetando la intimidad del evento.