El llamamiento de Elisa Mouliaá a otras víctimas: "Les pido a las demás mujeres que denuncien"

Elisa Mouliaá ha recibido multitud de críticas en redes sociales: "Me duele que me cuestionen"

'Vamos a ver' ha podido hablar en directo con Elisa Mouliaá tras denunciar a Iñigo Errejón por acoso sexual

Patricia Pardo apoya a Elisa Mouliaá tras su denuncia de acoso a Errejón: "La creo al cien por cien. Hoy por hoy es la víctima de Íñigo Errejón"

El caso de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá ha tenido un impacto significativo en la esfera pública española, especialmente tras las acusaciones de abuso sexual que la actriz ha presentado contra el político.

Este lunes y tras hablar por primera vez con los medios de comunicación, Mouliaá ha decidido conceder una entrevista en el programa 'Vamos a ver' con el fin de expresar su experiencia y fomentar a otras víctimas a no quedarse calladas y denunciar.

Elisa Mouliaá ha expresado su frustración ante la continua duda de algunas mujeres sobre la veracidad de las denuncias de abuso. "Me duele que todavía haya muchas mujeres que duden, que cuestionen o que piensen que esto se hace por fama", ha afirmado Mouliaá, quien también ha mencionado las consecuencias personales que ha enfrentado debido a la situación, como el cierre de su negocio digital a causa de ataques en redes sociales. "Yo quiero que quede muy claro que he hablado después de que haya habido múltiples denuncias y para decir que son reales. A mí me ha hecho lo mismo; esto es un patrón y repite el mismo guion", ha sostenido.

Dos testimonios nuevos que corroboran los abusos de Errejón

"Me han llegado dos testimonios de mujeres que, por favor, espero que denuncien, que decían que usaba hasta las mismas frases", ha añadido respecto a los encuentros de Errejón con otras mujeres. "Espero que den el paso, que estamos unidas, que no tengan miedo. Yo pensaba que se me iba a tomar por loca, pero sé que ahora estoy acompañada, sé que tengo a gente y que no estamos solas"

Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', ha defendido la valentía de la actriz por denunciar públicamente. "Yo no me atrevo a decir que esta chica está mintiendo ni está siguiendo lo que dicen, yo de verdad me la creo al cien por cien", ha afirmado. Pardo ha criticado a "los tipejos" y "tipejas" que, amparados en el anonimato de las redes sociales, ponen en duda la veracidad de las acusaciones. "Ella está dando la cara, se la está jugando porque tiene un perfil público y aquí hay publicidad de la buena y de la mala. Yo no creo que esto beneficie su imagen ni mucho menos", ha añadido.

"A partir de ahora, la gente ya no va a decir 'ojo, es la actriz', no, al menos desde hoy, esta chica es la víctima de Íñigo Errejón", ha añadido. Según Patricia, este acto de denuncia es "muy valiente", y ha resaltado la importancia de apoyar a las mujeres que deciden hablar y dar un paso al frente en situaciones de abuso.

La actriz rompe su silencio en una entrevista pública

Elisa Mouliaá se ha expresado abiertamente al conceder su primera entrevista tras denunciar a Iñigo Errejón por presunto acoso sexual. En su declaración, la actriz ha detallado lo que, según su versión, ocurrió en un encuentro con el ex portavoz de Sumar. Relata que coincidió con él en una fiesta y que, tras ese evento, fue "víctima de abuso sexual".

Desde que se hizo pública la denuncia, Mouliaá ha enfrentado una ola de críticas en redes sociales que ponen en duda su versión: "Ha sido un fin de semana horrible, no he dormido nada. No he podido evitar leer, porque te llega". "Me voy a defender hasta el final. He contestado a todo y sé que no lo tengo que hacer, pero al final respondes y creo que lo voy a seguir haciendo, porque no me voy a callar", confesaba la actriz a pesar de las recomendaciones de no responder a las críticas.