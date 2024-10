La historia de supervivencia de Conchi, arrastrada por la riada de Valencia: "Ya no soy la persona que era hace dos días. He vuelto a nacer"

Conchi, la mujer que fue arrastrada por la riada, ha conseguido sobrevivir

'Vamos a ver' hn hablado con Conchi, la mujer que fue arrastrada por la riada de Valencia delante de su hermana.

Minuto a minuto | La última hora sobre la DANA en España

La DANA está dejando testimonios desgarradores de personas que, aunque se han salvado, han perdido todo. Hay familias que no encuentran a sus seres queridos, y las fuerzas de seguridad no cesan en su búsqueda. Conchi, una mujer que fue arrastrada por la riada durante las intensas lluvias de la DANA en Valencia, ha compartido su experiencia, describiéndola como "una auténtica historia de supervivencia" en 'Vamos a ver'. Su video ha circulado ampliamente, despertando la curiosidad de muchos sobre cómo sucedió todo y cómo logró sobrevivir.

"Cuando te tienes que aferrar a la vida, sabes que no puedes esperar a que te socorran. Es una situación de pánico absoluto", ha relatado. Afortunadamente, Conchi se encontró con un buen samaritano que arriesgó su vida para salvarla. Juntos lucharon contra la corriente y lograron salir con vida.

Todo empezó como un día cualquiera

En un impactante relato de lo sucedido, Conchi ha recordado cómo todo comenzó como un día normal. "Fui a trabajar cuando ni siquiera llovía. Llegué a casa alrededor de las 6:30 de la tarde y, de repente, escuché ruidos y gritos en la calle. Vi coches moviéndose en otra dirección y la gente decía que venía agua", ha explicado. A pesar de las advertencias, decidió ir a buscar su furgoneta. Cuando se acercaba, notó que el agua empezaba a subir. "Me quedé con la furgoneta, distraída hablando por teléfono con mi padre, quien me decía que no iba a pasar nada. No me di cuenta de que la gente ya estaba evacuando".

Cuando salió del vehículo, el agua ya estaba muy arriba y la arrastró, y en su desesperación, se aferró a un árbol mientras sus vecinos le gritaban que luchara. "Veías los coches viniendo hacia mí a toda velocidad y el agua cada vez era más fuerte. Fue en ese momento cuando me solté del árbol", ha afirmado. Es este momento, el que aparece en el video viral, Conchi siendo arrastrada brutalmente por la corriente.

Un buen samaritano arriesgo su vida por ella

La mujer nos ha contado el momento en que vio a un hombre aferrado a unos barrotes, luchando por no ahogarse. Sin pensarlo, él saltó hacia ella, la agarró de la chaqueta y le dijo 'mantén la calma'. Juntos descendieron y se encontraron en un portal, donde ella pidió auxilio pero ningún vecino bajó a ayudarles. "Esa sensación de pensar que se te acaba el mundo es aterradora; no sabes si será por un golpe o ahogada. Es un pánico que, hasta que no lo vives, no puedes imaginar", ha explicado.

Afortunadamente, la presión del agua abrió un patio, y el hombre, a pesar de estar a punto de soltarse, la agarró con todas sus fuerzas. "Me sujeté de una barandilla, pero esta se calló e iba directa a un ascensor. Entonces otro hombre apareció y me subió como si nada", ha recordado, aún en shock por la experiencia. Tras ser rescatada, pudo llamar a su pareja y pasó la noche con un vecinos, recibiendo el apoyo que tanto necesitaba en ese momento de angustia. "He vuelto a nacer, Joaquín", ha sostenido.

Su hermana, María, no la reconoció en un principio

La hermana de Conchi, María, compartió su angustiante experiencia al ver el video de su hermana durante la riada, sin poder reconocerla al principio. "Nadie sabía nada, mi cuñado me tranquilizó, pero cuando volví a ver el video, que no paraba de salir, supe que era ella", ha confesado emocionada. Ahora que comprende la magnitud de lo ocurrido, ha pedido conocer a las personas que salvaron la vida de su hermana: "Por favor, si esas dos personas me están viendo, quiero conocerlos y darles las gracias".