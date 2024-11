Las lágrimas de Paco tras perderlo todo en Paiporta: "Esto es una ruina. No hay nada"

José, afectado por la riada en Paiporta, Valencia: "El primer día la gente se peleaba por beber agua ¿De verdad en toda España no había nadie para traernos agua

Paco, María y José han denunciado en 'Vamos a ver' la falta de ayuda en los municipios afectados por la DANA

Casi una semana después de que la DANA dejase más de 200 muertos y numerosos desaparecidos, los vecinos de los municipios más afectados denuncian que siguen sin recibir la ayuda necesaria.

Joaquín Prat, que este lunes se ha desplazado a Paiporta, Valencia, para retrasmitir en directo 'Vamos a ver' desde la zona cero de la riada, ha hablado con Paco, María y José, tres vecinos que lo han perdido todo.

Nada más intentar hablar con Joaquín Prat, Paco ha roto a llorar. Su vivienda ha quedado destrozada y denuncia que solo los voluntarios han hecho algo tanto por ellos como por el resto de vecinos afectados por esta tragedia: "Solamente la gente desinteresada y militares vestidos de paisanos en contra de la voluntad de los otros han venido a ayudarnos", ha denunciado.

"Si no llega a ser por el pueblo y por voluntarios no habríamos avanzado ni a la mitad. No sé si esto se podía haber ayudado, pero a mí me llegó el avisto a las once de la noche. Esto es indignante", ha denunciado María.

Paco, afectado por la riada de Paiporta: "Con 120.000 militares que tenemos, yo no sé dónde están"

"No entiendo que en el siglo en el que estamos no hubiese gente preparada para intervenir inmediatamente. Con 120.000 militares que tenemos, yo no sé dónde están", ha continuado protestando Paco.

La mayor indignación de esta familia ha llegado cuando María ha contado que esta noche unos vándalos han roto la luna de su coche para tratar de robarlo. "Qué gentuza de mierda", ha reaccionado Joaquín Prat.