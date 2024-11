Para Isa Pantoja ya es tarde: "Ya no espero un mensaje de mi madre"

Isa Pantoja, tras recibir la felicitación de su hermano y de Irene Rosales: "Por una vez han hecho lo que tenían que hacer"

Isa Pantoja y Asraf Beno están esperando su primer hijo en común

Isa Pantoja cuenta cómo se enteró de que iba a ser madre por segunda vez: "Fue Asraf el que miró el test"

Isa Pantoja anunciaba esta semana que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su marido, Asraf, y asegura estar pasando un precioso momento a pesar de los momentos difíciles que ha atravesado últimamente por la relación con su madre.

Isa ha reaparecido en 'Vamos a ver' para confirmarnos que se encuentra muy bien y que tanto Asraf como ella han recibido la noticia con mucha ilusión.

Aunque buena parte de la familia de Isa Pantoja ha reaccionado a la noticia de su embarazo, la que no se ha comunicado con su hija es Isabel Pantoja.

"No creo que lo haga. Si lo hace nos sorprenderemos todos porque yo no lo espero para nada", ha asegurado Isa Pantoja cuando Joaquín Prat le ha preguntado si espera la felicitación de su madre después de tanto tiempo distanciadas.

Cuando le han preguntado por la inesperada felicitación de su hermano, ha sido clara: "Supongo que se alegrará por mí. Si se alegra Kiko y lo ha puesto, aunque a mí personalmente no me lo ha dicho... Yo tampoco le pido a él que me felicite, pero comparado con otras veces que lo ha hecho le voy a dar las gracias".

"Irene y Kiko me han felicitado y creo que por una vez han hecho lo que tienen que hacer. El día para felicitarme era el día de la portada y de mis familiares yo no me lo espero porque tendría que haber sido ese día", ha continuado Isa.

Isa Pantoja: "Ya no espero un mensaje de mi madre. Sé que este bebé tampoco va a cambiar nada"

Isa tiene claro que este bebé no va a mejorar la relación con su familia: "Sé que no va a cambiar nada porque si no lo ha hecho mi hijo mayor, no lo va a hacer este nuevo bebé", ha sentenciado.