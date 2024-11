El otro que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje a pareja que se conoció en 'GH VIP', no ha sido otro que Anuar Beno, hermano de Asraf. Este ha gritado a los cuatro vientos que va a ser tío y eso es algo que agradece al matrimonio. "No os imagináis lo feliz que me han hecho", ha confesado el exconcursante de 'Supervivientes'.