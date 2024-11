La casera de Antonio Canales le reclama 5.000€ pero le hace una propuesta: "La deuda se la perdono"

Antonio Canales asegura que ya ha saldado su deuda pero a Pilar no le consta. Ha sido su inquilino durante 11 años, en los mensajes que han trascendido hemos visto que Pilar se mostraba comprensiva con los primeros impagos pero luego empezó el conflicto: “Vi que estaba abusando de neutra confianza”.

Y es que le consta que tiene ingresos: “Estuvo en Milán el pasado fin de semana, en una escuela de baile…. Y si te metes en su Instagram lo ves todo porque él lo anuncia”. Sabe que ha estado en un tablao, que entre sus proyectos hay un programa de televisión… y Joaquín Prat le preguntaba por qué entonces no atiende a sus pagos. “No lo sé, yo se lo he reclamado”.

Pilar nos contaba que cuando le alquiló la casa Antonio Canales cambió la domiciliación de la luz, le devolvieron algunos recibos y él los pagó pero ya no puso ningún otro recibo a su nombre.

Especialmente polémico ha sido lo ocurrido con el suministro de la luz: “Le cortaron la luz por impago pero yo lo he pagado para que tenga luz ¿De dónde lo he sacado yo?”. Sin embargo, la luz volvió "por arte de magia”. Pero no fue así sino que le habría dicho que su hermano, electricista, podría haber hecho un enganche.