Los mensajes de Antonio Canales y su casera que demostraría los presuntos impagos: "Si no te he pagado es porque no tengo"

La casera del famoso bailaor Antonio Canales le ha acusado de no pagar las mensualidades del alquiler y los gastos variables de la vivienda de los últimos siete meses. Por ello, la propietaria no ha dudado en contratar los servicios de una empresa de desocupación para agilizar el proceso.

Canales no tardaba en hacerle saber que no podía contar con su dinero: "Tampoco es que te deba un capital. Si no te he pagado hasta ahora es porque no tengo", se excusaba.