El compañero de celda del 'Tuvi' declara en el juicio como testigo: "Me relata cosas muy duras. Estaba obsesionado"

El juicio por el asesinato y tortura de Wafaa, una joven de 19 años, sigue adelante y no dejan de surgir nuevos detalles que implican al acusado, conocido como 'El Tuvi'. En esta ocasión, el compañero de celda de David ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, a petición de los padres de la víctima, quienes buscan esclarecer los hechos que llevaron a la tragedia. En 'Vamos a ver' le hemos entrevistado unas horas después y nos ha contado detalles inquietantes sobre las confesiones del acusado tras el asesinato de Wafaa.

"Él me relata los hechos, me relata todo, y se le dibuja una sonrisa en la boca", ha comenzado el testigo. "Unas cosas muy duras, él estaba obsesionado. Pero cuando él se ve solo con ella esa noche, me reconoce que hubo una agresión sexual", ha afirmado.