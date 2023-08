‘Celular’, la colaboración entre Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers se une a la banda sonora de ‘Vaya Vacaciones’

La colaboración entre Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers es una de las mezclas más sorprendentes que nos está dando este verano en la escena musical. El tema, ‘Celular’ es una mezcla perfecta entre reggaetón y pop que hará las delicias de sus seguidores. Un tema creado por dos pesos pesados de la música latina junto al exitoso dúo de djs estadounidenses, que no va a faltar en las mejores fiestas de verano y por supuesto en las de la casa de ‘Vaya Vacaciones’.

El videoclip de ‘Celular’ es toda una super producción que simula el programa final de un reality show al estilo de The Bachelor (cuya versión en español fue emitida en Telecinco). En él, la protagonista tiene que elegir entre tres opciones, dos de ellos son los favoritos por el público: Nicky Jam y Maluma. The Chainsmokers, por su parte, son los directores del programa de televisión. ¿Con cuál se quedará la joven? Nosotros no os queremos hacer spoilers y por eso tendréis que ver el vídeo.