Silvia Salas, examiga de Luis Lorenzo: "Quiso quitarle a una madre su hijo por dinero"

"Me dijo que había tenido un bebé ", comienza a decir. Emma García le pregunta que si es de Arantxa Palomino también el bebé al que hace referencia, a lo que ella responde que no lo sabe porque es muy mentiroso , que supuestamente ya la parea se había conocido en 'De buena ley', pero Silvia nunca llegó a conocerla.

"Él quería que yo volviera de Mallorca a Madrid para cuidar del niño para beneficio de él y de su hijo y las palabras que me dijo fueron "es que esta mujer (su pareja por aquel entonces) está tan mal, que cualquier día aparece en una cuneta'. Fue lo último que me dijo porque jamás le volví a coger el teléfono. Quería quitarle a una madre su hijo por dinero, eso me lo dijo él claramente", confiesa Silvia. "Quería quitarle la custodia de su hijo porque ella no estaba bien", aclara Silvia más tarde para ampliar esta información.