Así es 'Por siempre jamás', el reality que pone a prueba a tres parejas y que se estrena el lunes en mtmad

Este próximo lunes 6 de junio se estrena en mtmad 'Por siempre o jamás', un nuevo reality de convivencia donde tres parejas de influencers no podrán ocultar la verdad sometiéndose a distintas terapias de pareja. Además deberán enfrentarse a algunos fantasmas del pasado y también de su presente, ya que puede que sus problemas no estén solo en su pareja actual si no también en otros habitantes de la villa...