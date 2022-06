Raquel Mosquera suelta la bomba: "Rocío Jurado intentó volver con Pedro Carrasco en dos ocasiones y él no quiso"

Raquel Mosquera: "Rocío Jurado llamaba a nuestra casa de madrugada diciendo que se había peleado con Rocío Carrasco"

La viuda de Pedro Carrasco desvela el motivo de la separación del boxeador y Rocío Jurado: "Ella tenía mucho temperamento"

Raquel Mosquera se derrumba y manda un contundente mensaje a Rocío Carrasco: "Si quieres, denúnciame"

Raquel Mosquera no ha perdido detalle de las imágenes. Esta tarde, la viuda de Pedro Carrasco ha visto cómo Rocío Carrasco contaba en el estreno de 'En el nombre de Rocío' que el matrimonio entre ella y el boxeador había sido un error. En opinión de Rocío Carrasco, su padre no debió casarse con la peluquera porque seguía enamorado de su madre: "Mis padres se murieron los dos enamorados, sus matrimonios con otras personas fueron un error".

Raquel Mosquera ha hablado con Emma García desde el corazón y se ha mostrado muy dolida con las palabras de la hija del que fuera su marido:

"No estoy enfadada, pero sí tengo ganas de poner en su sitio a algunas personas que cuando me tienen cara a cara no se atreven a decirme nada y luego cuando no estoy aprovechan (...) Yo tengo defectos y virtudes, como todo el mundo, pero lo que está claro es que yo soy sincera y buena persona como me decía mi marido Pedro, y juro por mis hijos que yo no he dicho ninguna mentira (...) Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto, ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado".

¿Murió Pedro enamorado de Rocío? Raquel responde

Raquel Mosquera, durante años, ha asegurado privada y públicamente que el gran amor de su vida había sido Pedro Carrasco y que era algo mutuo, que juntos habían vivido una historia de amor perfecta. Sin embargo, la hija del boxeador asegura todo lo contrario: "Esa relación no era tan idílica como nos hicieron creer".

Raquel Mosquera ha defendido su versión contando algo que había mantenido en secreto hasta ahora y que ha dejado a los colaboradores de 'Viva la vida' boquiabiertos:

"¿Que si Pedro murió enamorado de Rocío? rotundamente no, mi marido no murió enamorado de Rocío Jurado, si no habría muerto casado con ella y no conmigo (…) Durante los dos primeros años de noviazgo Rocío Jurado intentó dos veces que Pedro volviera con ella y él no quiso, eso es algo que no he contado nunca pero muchas personas lo saben como el propio Juan de La Rosa (...) Pedro y yo estábamos de novios, llevábamos dos años juntos y Rocío Jurado quiso en un par de ocasiones recuperarle, ella sí estaba enamorada de él, pero Pedro no quiso volver con ella porque estaba enamorado de mí, de la persona cariñosa, sencilla y familiar con la que estuvo hasta que murió, yo" (...) Después de aquello Rocío se enamoró del torero, yo no digo que ella se muriera enamorada de Pedro, pero que intentó volver con él cuando estaba conmigo, sí. Me lo contó el propio Pedro".

Rocío Jurado llamaba de madrugada a casa de Pedro y Raquel

Además, la colaboradora ha desvelado un detalle de su vida de pareja que tampoco había contado nunca y que ha provocado el enfado de algunos de los colaboradores. Según Raquel Mosquera, Rocío Jurado tenía por costumbre llamar a casa de la pareja a altas horas de la madrugada para hablar con el boxeador:

"Rocío, que en paz descanse, a las tres o las cuatro de la mañana nos llamaba a casa diciendo que se había peleado con su hija (Rocío Carrasco) y que se quería ir con su padre, Pedro le decía que no eran horas, que esperasen a la mañana siguiente (...) Seguro que muchos se creyeron que yo era una "pelandrusca" que solo estaba con Pedro por interés, pero se equivocaron, incluso Rocío cuando ya me conoció se dio cuenta de que yo quería a Pedro y era buena para él".

Raquel desvela el motivo de la separación de Pedro y Rocío

Se ha hablado mucho sobre el motivo de la separación entre Pedro Carrasco y Rocío Carrasco. ¿Por qué si tanto se querían la pareja decidió poner punto y final a su relación? Hasta el momento nadie había hablado claramente de las razones de su ruptura, hasta hoy: