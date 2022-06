Tania Media: "Si Alejandro y yo queremos ser una pareja sana nos tenemos que sentar a hablar"

Tania Media: "Alejandro y yo nos estamos planteando ir juntos a terapia para que nos ayuden los profesionales"

Tania reconoce los problemas de su relación: "Yo también soy insegura, no solo él"

Emma García, crítica con la relación de Tania y Alejandro: "Tenéis que cambiar el chip radicalmente"

Tania Medina ha sido una de las últimas expulsadas de 'Supervivientes 2022'. La modelo canaria ha visitado el plató de 'Viva la vida' para hablar con Emma García sobre su paso por el reality y para explicar en qué punto se encuentra su relación con el también modelo Alejandro Nieto.

Tania es consciente de que su relación no es precisamente idílica, tal y como han demostrado ella y Alejandro con sus innumerables broncas, pero sin embargo ha querido dejar claro que también ha aprendido cosas de su paso por el reality: "He aprendido que soy una chica que cuando se propone algo lo consigue, y puede que lo que menos me ha gustado haya sido mostrar públicamente los momentos íntimos con mi pareja, tanto los malos como los demasiado buenos".

Tania y Alejandro: una relación tóxica ¿abocada al fracaso?

La exposición de Tania y Alejandro en 'Supervivientes' ha dejado al descubierto una relación en la que las broncas y los reproches son frecuentes y que está muy lejos de haber superado los obstáculos que surgieron durante su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Tania es consciente de que lo que ella y Alejandro tienen puede resultar tóxico a ojos de los demás pero no para ella: "Si Alejandro y yo queremos ser una pareja sana nos tenemos que sentar a hablar de muchas cosas y solucionarlas porque así no hay que hacerlo, así no nos hacemos bien (...) A la gente que me dice que tengo una relación tóxica les digo que lo fácil es rendirse, pero si de verdad te quieres lo que hay que hacer es pelear y sentarse para arreglar las diferencias".