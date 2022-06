Ana María Aldón toca fondo y no se presenta a trabajar en 'Viva la vida': "No hemos podido hablar con ella"

El delicado estado de Ana María Aldón le ha impedido acudir a ‘Viva la vida’: “Ha tocado fondo, no puede más”, revela Emma García, que añade, además, que no han podido hablar directamente con la colaboradora. “No sabemos nada de ella, no hemos podido hablar directamente con ella”, dice la presentadora en nombre de ella misma y de la dirección. "Sí que sabemos que no se encuentra con Ortega Cano (...). Me extraña y me preocupa que ella, directamente ella, no haya llamado para decir qué le pasa", añade Emma García.