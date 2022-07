Tenso regreso de Ana María Aldón a 'Viva la vida' al enfrentarse a las críticas de sus compañeros

Ana María Aldón regresa a 'Viva la vida' y responde a las críticas de los colaboradores.

Raquel Bollo, a Ana María: "No estás para estar en un plató de televisión porque estás medicada".

Isabel Rábago y Ana María Aldón viven un tenso reencuentro en 'Viva la vida'.

Después de generar un revuelo mediático a raíz de su entrevista en 'Déjate querer' (en la que confesó que los Ortega Cano le han faltado el respeto y que su marido lo ha consentido), Ana María Aldón regresa a 'Viva la vida' para aclarar algunos de los puntos que no quedaron claros de su intervención y para responder a las dudas de sus compañeros. Los colaboradores confiesan ver a una Ana María "abatida", pero no dudan en contradecir sus palabras cuando no entienden sus explicaciones.

El peor momento de Ana María Aldón: "Piensas que ya no merece la pena vivir"

En su primer encuentro con Emma García, Ana María se encontraba tan mal que creía que no iba a volver a ver a sus compañeros. Estaba tan mal que se se planteaba muchas cosa sobre su vida: "Se colma el vaso y una piensa que ya no merece la pena vivir así". "Pasan cosas y llega un momento que dices hasta aquí llegamos", admite. "Llega un punto en el que no guanto según qué cosas, pero no tiene nada que ver con él", añade. "Lo que quiero es reconducir mi cabeza, sanarme y después que venga lo que tenga que venir", responde cuando Emma le pregunta si se va a separar de Ortega Cano.

José Antonio Avilés se rompe al ver a Ana María Aldón

Llevan semanas hablando de Ana María y ahora tienen la oportunidad de plantearle todas sus dudas. Ahora se ven las caras en el plató de 'Viva la vida', pero José Antonio Avilés no se ha visto con fuerzas de preguntar según qué cosas a Ana María porque la ha visto muy débil. Cree que no ha resuelto dudas y le duele por ella, porque va a seguir recibiendo críticas.

Ana María Aldón responde a las dudas y críticas de los colaboradores

Raquel Bollo cuestiona que Ana María, estando débil de ánimos, haya dado una entrevista televisiva y le pregunta cuál era su intención al respecto (pues ella considera que debería estar en casa, alejada de todo): "Yo no doy una entrevista porque me apetezca, me la propone mi representante, me dice que es una cosa bonita que me va a animar y yo cedo. Además, estoy acompañada por un equipo de profesionales, tomamos decisiones juntos en función de cómo me voy encontrando", responde ella. Bollo cree que puede ser que haya dado un paso atrás: "No estás para estar en un plató de televisión porque estás medicada".

Por su parte, Isabel Rábago le pregunta a Ana María sobre las personas a las que señala cuando dice que parte de la familia de Ortega Cano le ha hecho sentir mal, pero Ana María quiere que eso quede en la intimidad, no quiere dar nombres. Se produce un momento de tensión porque Isabel insiste y Ana María se niega a responder. Además, Aldón se enfrenta a Pilar Vidal y Sergio Pérez cuando aseguran que ella y Ortega Cano no conviven juntos porque no se les ve juntos: "No se nos ve juntos porque yo no salgo", responde ella. "Estamos bajo el mismo techo, junto a nuestro hijo", añade cuando le preguntan por una posible crisis de pareja.

Ana María Aldón habla de Gloria Camila Ortega