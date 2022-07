Después de confesarse con Toñi Moreno y de recibir la sorpresa de su hija Gema , la presentadora aprovecha para hacerle a Ana María Aldón la pregunta más personal de todas: “¿En este mes que has pasado tan duro, has pensado en quitarte la vida? Nuestra invitada guarda silencio y asiente con la cabeza ante las lágrimas de su hija, presente también en el plató de ‘Déjate querer’.

“He tocado fondo, Toñi”, son sus sinceras palabras al respecto. Además, confiesa que “no lo hice porque mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando, aunque no te guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir”.