"¿De qué me voy a arrepentir? Si yo he tenido poco roce. No voy a entrar en polémicas, la gente sabe cómo yo soy. Nosotros hemos sido unos hermanos que nunca nos hemos peleado, entonces no quiero entrar en polémicas, de verdad", son parte de las palabras de Conchi Ortega cuando le preguntamos por la intervención de Ana María en el programa de Toñi Moreno.