Diferentes portales de información hablan de una posible crisis de salud de Raquel Mosquera y, si bien el programa no tiene información al respecto, sí que la tiene Marina Esnal. Nuestra colaboradora es clara y directa a la hora de hablar de su compañera, con quien dice haber mantenido una conversación: “Lo que se me hace ver, entre líneas, es que ella no se encuentra en plenas facultades para dar la cara públicamente”.