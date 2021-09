'Viva el verano' (05/09/2021), programa completo en HD

Toñi Moreno entrevista a María del Monte . La cantante visita el plató de 'Viva el verano' y abre su corazón a una presentadora que también es su amiga.En los últimos 18 meses, María del Monte ha perdido no solo a su madre, sino también a dos hermanos.

También se ha pronunciado sobre la guerra de los Pantoja, la herencia envenenada y ha enviado un mensaje a Kiko Rivera. ¿qué opina María del Monte sobre esto? "No seré yo quien opine de la vida de nadie ni marcar conductas. Me atrevería a decir que se deje hablar al corazón. Cuando el corazón te guía, pocas equivocaciones hay". "Espero que lo arreglen, por el bien de todos, y lleguen a un entendimiento. Creo que todo se arregla y eso no es una tragedia, tragedia son otras cosas", añade María del Monte, enviando un claro mensaje al hijo de la tonadillera.