María del Monte se pronuncia sobre le conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera.

María del Monte ha perdido a su madre y a dos hermanos en un año y medio.

Kiko Rivera e Isa Pantoja envían dos mensajes a María del Monte.

Toñi Moreno entrevista a María del Monte semanas después de anunciar, durante un programa en directo de 'Viva la vida', que la madre de la artista acababa de fallecer. La cantante visita el plató de 'Viva el verano' y abre su corazón a una presentadora que también es su amiga. Además, en los últimos 18 meses, María del Monte ha perdido no solo a su madre, sino también a dos hermanos. También se ha pronunciado sobre la guerra de los Pantoja, la herencia envenenada y ha enviado un mensaje a Kiko Rivera.

María del Monte se pronuncia sobre los Pantoja y 'La herencia envenenada'

El pasado mes de mayo, Kiko Rivera reveló que su madre, Isabel Pantoja, le había engañado con la herencia de su padre, Paquirri, ¿qué opina María del Monte sobre esto? "No seré yo quien opine de la vida de nadie ni marcar conductas. Me atrevería a decir que se deje hablar al corazón. Cuando el corazón te guía, pocas equivocaciones hay". "Espero que lo arreglen, por el bien de todos, y lleguen a un entendimiento. Creo que todo se arregla y eso no es una tragedia, tragedia son otras cosas", añade María del Monte, enviando un claro mensaje al hijo de la tonadillera.

Kiko Rivera e Isa Pantoja envían un mensaje a María del Monte

Kiko Rivera ha querido enviar un cariñoso mensaje a María del Monte, a quien le sigue considerando parte de su familia y la llama 'nana': "Aquí me tienes para lo que necesitas, siempre estaré aquí al igual que yo sé que tú también estás". La respuesta de la artista es la siguiente: "Lo bonito de la vida es esto, puedes no ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es querer a una persona". ¿Es esto un zasca hacia la Pantoja? Algunos colaboradores, mas tarde, consideran que sí.

"Tengo momentos muy bonitos de mi infancia contigo, espero volver a recuperarlos, que conozcas a Albertito", es parte del mensaje que le dedica Isa Pantoja a nuestra invitada, que se reafirma en la reflexión que ha hecho tras escuchar las palabras de Kiko Rivera. Recuerda los años que pasaron juntos e insiste que "si nos vemos fuera de aquí nadie se va a enterar". Eso si, la artista evita responder a las preguntas más comprometidas de Toñi Moreno sobre su pasado con Isa Pi: "No tengo que perdonarla, eso lo hacen los curas".

A María del Monte se le ha preguntado sobre su pasado con los Pantoja (sobre todo a la supuesta prohibición de Isabel para que no viera más a sus hijos cuando ellas se distanciaron), pero la artista ha preferido ser discreta. A la pregunta de su ha recibido el pésame de la tonadillera, María responde que ha recibido el pésame de quien esperaba y está segura de que, las personas que no se lo han dado, sí que lo sienten.

María del Monte recuerda a su madre Bibiana muy emocionada

"Tengo días y ratos. Estoy ni mejor ni peor que nadie que haya pasado por lo que yo he pasado. Ni me exijo más de lo que debo, ni me permito venirme abajo del todo, porque eso no es lo que quieren los que tengo ahí arriba", confiesa María del Monte, que se emociona tras escuchar la canción preferida de su madre. "Bibiana era mucha Bibiana y he tenido el privilegio de tenerla 96 años. Tengo mucha pena pero también mucha tranquilidad porque ha vivido su vida y la mía. Ha compartido mis amigos, mis fiestas, las tertulias...".

María del Monte habla de su rol como cuidadora de su madre y de la despedida que tuvieron, rodeada de muchos familiares y cariño: "Se fue tranquila, serena y muy dignamente. Pocas personas han tenido a su alrededor lo que mi madre ha tenido cuando partió". La cantante desvela, además, lo que su madre le dijo en esa despedida: "Sus últimas palabras fueron, me miró y me dijo, 'no preocuparse'. Yo sé que está conmigo. Soy creyente y me aferro a lo que me ayuda, sé que de la mano no me va a soltar nunca".

Dos hermanos de María del Monte fallecen en pocos meses de distancia