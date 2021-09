Pero, ¿qué tiene que decir Saray Montoya ante la versión de sus familiares? ¿Es cierto que ellos se defendieron ante un primer ataque por su parte? Ella responde: "Me han querido asesinar, cuando dicen 'saca la escopeta que las vamos a rematar', es eso. Siento mucha ira y el estómago me tiembla". Naiara, por su parte, asegura que ella fue quién abrió la puerta y que no le dio tiempo a reaccionar: "Empezaron a darme palos y ya no veía, me puse las manos en la cabeza y a llorar".