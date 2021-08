Antonio Vega entra en directo y Avilés sufre un ataque de ansiedad: "Para no haber sido mi novio has aceptado muchos regalos"

Toñi Moreno ha querido saber el motivo por el que Antonio ha decidido sacar a la luz sus intimidades con Avilés : "He salido hablando de él porque me ha mentido, porque me prometía trabajos que luego no cumplía, como peinar a María Teresa Campos o ser el peluquero de 'La isla de las tentaciones".

Tras pasar unos instantes fuera del plató, José Antonio Avilés ha vuelto a entrar para hablar con Antonio Vega por primera vez: "Para no haber sido mi novio has aceptado muchos regalos míos, tú estabas en mi corazón pero ahora no quiero tocarte ni con un puntero láser". El colaborador ha tenido que abandonar por segunda vez el set: "Me dicen que está en el baño llorando, Avilés lo pasó muy mal por ti, estaba muy ilusionado contigo y no sabía cómo agasajarte, solo quería enamorarte", explicaba Toñi Moreno.