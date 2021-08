Son muchos los que entendieron en las palabras de Isabel Pantoja un dardo en toda regla a Luis Rollán : "Aunque me riñan luego me da igual, cuando yo salía en alguna foto había tanta gente que no se cabía, ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado, con los de verdad ".

Luis Rollán explica que no se arrepiente de haber tomado parte en el conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo: "Yo no voy a dejar de estar en contacto con Kiko Rivera porque no me da la gana, porque le quiero". Luis ha explicado que sigue queriendo a su amiga y que la sigue considerando como tal: "Yo no entendía que ese mensaje fuera por mí, creo que iba por todos los que estábamos con ella y ya, de alguna manera, ya no lo estamos".