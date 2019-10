Ylenia cuenta la ‘jugarreta’ que le hizo Tejado tras su ruptura: “Dio a entender que yo tenía los problemas que él ha confesado que tiene”

Ylenia ha hablado en ‘Viva la vida’ de su relación con Antonio Tejado y de lo que ocurrió cuando lo dejaron. “En el momento de la ruptura me cuentan que él da a entender que yo tenía los problemas que él ha confesado que tiene. En su momento me quiso dejar mal a mí”, ha contado la de Benidorm. Además, dice que todo esto se hizo a sus espaldas.

Ylenia ha aclarado que no siente nada por Tejado en estos momentos, aunque más tarde, hablando con Emma, ha dicho: “Aquí me tiene si me necesita para ayudarle”.