Carmen Borrego alucina cuando Matamoros le revela el motivo por el cual Alejandra Rubio está enfadada con ella

Continúa el conflicto entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina se encuentran más alejadas que nunca, sobre todo desde que la joven dijera que no mantiene la misma relación que antes con la hermana de su madre, Terelu Campos. Carmen confiesa que ‘Viva la vida’ cómo se encuentra ante este inesperado enfrentamiento familiar.

Carmen asegura que ella no era consciente que su sobrina sentía ese malestar con ella por algo que, supuestamente, la Borrego ha hecho y que tan mal ha sentado a Alejandra: “Yo no he notado que hubiera una mala relación”. Cuenta que ha hablado con Terelu para hacerle saber su desconcierto con este asunto. Terelu asegura que ella no sabía nada de este conflicto, aunque Alejandra asegura que sí. ¿Quién de las tres miente?

Lo cierto es que Carmen Borrego ha hablado sin pelos en la lengua en el plató de ‘Viva la vida’ y lo ha hecho para callar las bocas que aseguran que va a volver a dar una exclusiva hablando del escándalo que protagoniza con su sobrina Alejandra Rubio.

Carmen recalca sin cesar que no era consciente de que entre ella y Alejandra las cosas estuvieran mal: “Me siento libre y mi verdad es que a mí me sorprende lo que dice Alejandra, jamás he notado tener una mala relación con ella, es una niña que para mí ha sido como una hija más (…) Yo creo que todo esto se va a aclarar, ella no miente y yo tampoco, ella tiene su verdad y yo la mía (…) En lo único que yo creo que ella se equivoca es en el tiempo, nuestra relación es más distante no desde hace tres años, si no desde que ella se fue de casa de su madre para vivir con su novio Lobo, algo que es completamente normal (…) Ella ha seguido viniéndose de vacaciones conmigo, con mi marido y con mis hijos (…) Si Alejandra ha tenido algún problema yo he estado siempre, soy una tía muy comprometida con mi familia y lo estoy por amor, no por compromiso”.

Carmen ha confesado, sin embargo, que esta ha sido una semana difícil y que ha llorado de pena e impotencia: “Ella es libre de opinar lo que quiera, pero yo me he portado muy bien siempre con ella y podía haber descolgado un teléfono para que hablásemos”. La Borrego ha asegurado que está disponible cien por cien para el momento en el que su sobrina decida hablar con ella: “Estoy ansiosa por que eso ocurra porque quiero acabar con esto”.

La hermana de Terelu confía en que todo este asunto con su sobrina se va a arreglar y ha pedido a los colaboradores que sean cuidadosos con el tema porque hace daño a la familia. Ante estas palabras, Emma le ha recriminado que fue ella quien comenzó con el asunto hablando de su sobrina en su última exclusiva, a lo que Carmen Borrego ha sido tajante: “Yo lo único que hice en esa entrevista fue contestar a lo que me preguntaban sobre los zascas que ella me ha dado en este programa en más de una ocasión y que yo siempre me he tomado con humor”.

Kiko Matamoros ha soltado la bomba. Según el colaborador, la mala relación entre tía y sobrina de un tiempo a esta parte se debe a los supuestos celos que Carmen Borrego siente por Alejandra Rubio por la popularidad que ha adquirido en los últimos años.

Carmen, visiblemente molesta, ha negado que las palabras de Kiko sean ciertas y ha asegurado que ella siente verdadera pasión por su sobrina y que nunca ha sentido celos por su sobrina: “Yo siempre me he sentido una más, no he sentido celos ni de ella ni de mi madre o mi hermana”.