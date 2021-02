Alejandra Rubio culpa a Carmen Borrego de su mala relación: "Me sorprende que mi madre diga que no lo sabía"

Alejandra Rubio considera que la culpable de tener una mala relación con Carmen Borrego es su tía.

La hija de Terelu Campos respeta la opinión de su madre pero ella se desmarca: "Yo tengo mi opinión".

Alejandra Rubio respeta que su madre defienda a su hermana pero ella no lo va a hacer.

La relación entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego no pasa por su mejor momento. El hecho de que Carmen criticara a su propia familia en una entrevista y confesara que no siente cómoda compartiendo plató con su hermana Terelu Campos y con su sobrina, no hizo más que abrir la caja de pandora.

Alejandra ya dejó claro hace unos días que ellas no tienen la misma buena relación que tenían hacía tiempo (unas declaraciones que han traído cola) y nos preguntamos si han aprovechado estos últimos días para aclara su situación. La hija de Terelu es clara al confesar que no han hablado.

"No es verdad que no la soporte pero me parecen innecesarias algunas cosas. Mi relación con ella es que no hay relación y me sorprende que ella se sorprenda. Ella ha hecho que nuestra relación sea más rara dando esa declaraciones", confiesa, culpando así a su tía de ese distanciamiento.

Admite que ha habido cosas entre ellas que le han dolido pero que no piensa hacerlas públicas y le sorprende que su madre dijera que no sabía que la relación entre tía y sobrina se había enfriado (tal y como confesó Terelu el sábado en el programa): "Me parece bien que ella defienda a su hermana, a pesar de todo, en eso no me meto, ella tiene su opinión y yo la mía".

Además, Alejandra sorprende al decir que su relación distante con su tía viene de lejos, de hace cuatro años o más: "No ha pasado nada grave que corte la relación de raíz, pero son cosas que han pasado que a mí me molestan. Hay actitudes que no creo que sean buenas". "Ella siempre ha tenido mucho sentido del humor y considero que en estos últimos años ha cambiado mucho", añade.

