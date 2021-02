Terelu se altera al ser preguntada por el conflicto entre su hija y su hermana y se enfrenta a los colaboradores

Alejandra, ante la atónita mirada de Carmen Borrego, confesaba que llevaban tres años aproximadamente manteniendo una relación mucho más fría que en el pasado . Carmen, que no entendía que su sobrina soltase esa bomba en pleno directo se hacía la tonta: “Ahora me entero”.

Alejandra, con la sinceridad que la caracteriza, explicaba que por distintas razones la relación entre ellas ya no era la misma, y menos aún tras sus polémicas últimas declaraciones en las que no dejaba en demasiado buen lugar ni a su madre Terelu ni a ella.

Tras esta trifulca, Terelu se ha pronunciado sobre la polémica que protagoniza su familia y, aunque pretendía no mojarse y no opinar para no herir a nadie, lo cierto es que la colaboradora no ha tardado en entrar al trato y perder los nervios .

Alejandra vuelve a atacar a su tía, Carmen Borrego

Terelu está totalmente de acuerdo con el hecho de que su hija diga abiertamente lo que piensa, pero no está contenta con lo que están protagonizando su hermana y su hija: “ Estas cosas no se hacen en público , yo mantengo una estupenda relación con mi hermana y con mi hija”.

Alejandra, sin pelos en la lengua, ha explicado que siente que no puede hablar abiertamente sobre lo que piensa de su tía: “Parece que porque haya hecho cosas buenas por ti o por mí no podemos hablar de las cosas malas que tenga”, le explicaba Alejandra a su madre.

La pequeña de las Campos no se atreve a hablar de su tía en presencia de su madre: “Le veo la cara a mi madre y sé que no puedo hablar más, yo le agradezco lo que hizo por mi madre cuando estuvo enferma, pero eso no quita que haya cosas que no me gustan”.