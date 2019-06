Carmen Borrego se enfada con Paloma González por criticar su vestido: "No es lavanda, es malva"

Paloma González estaba analizando el estilismo de Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban cuando esta le ha interrumpido: “No es lavanda, es malva”, ha aclarado sobre el color de su prenda. La estilista ha continuado con el análisis argumentando que estaba haciendo su trabajo y que esperaba que Carmen no se enfadara por ello. “Yo también estoy haciendo mi trabajo”, ha sentenciado Borrego. Además, Paloma ha criticado que el vestido de Carmen fuera demasiado corto para su gusto y Borrego ha explicado de nuevo que no pudo ponerse el largo porque no le sentaba bien.