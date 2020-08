Dakota rompe a llorar al explicar por qué fue detenida por la policía: "En el calabozo me dieron un palizón"

Dakota ha llegado a plató, en sus propias palabras, indignada. Esta semana muchos medios se hacían eco de la detención de Dakota Tárraga y varios de ellos han asegurado que el motivo no era otro que unos supuestos malos tratos a su madre . Esta tarde, Dakota se ha sentado por primera vez en televisión para dar su versión de lo sucedido .

Dakota sí que ha reconocido que fue detenida y que pasó una noche en el calabozo , pero se ha roto nada más sentarse en el plató de 'Viva la vida' por los titulares que ha leído durante días: "Es injusto que el pasado de 'Hermano mayor' me persiga, todo el mundo tiene derecho a cambiar y conmigo se han pasado muchísimo".

"En mi casa hablamos así, a voces, yo a mi hermano le digo ¡Kevin, pásame el paaannn! (...) Yo no he maltratado a mi madre y tengo un papel que demuestra que el fiscal no ha visto motivo para abrir ninguna causa".