Suso e Ylenia descolocan con su enfrentamiento: se lanzan todo tipo de dardos y terminan reconciliándose

Todo comenzó por una discusión que tuvieron en un grupo de WhatsApp en el que están algunos colaboradores de ‘Viva la vida’. Harta de que Rafa Mora dijera que Alejandra Rubio había tenido algo con Suso y de que este no lo negara públicamente, la de Benidorm cargó duramente contra él , asegurando que siempre hacían lo mismo con todas.

Tras aquella discusión vía móvil, ambos se han visto las caras e Ylenia asegura que, hace dos años, cuando Suso entró a ‘GH VIP’ su amigo Rafa Mora quedó con Suso en que la iban “a dejar de cornuda”: “Tú me lo has reconocido y por eso te he perdonado”, decía la de Benidorm en su último cara a cara en el plató de ‘Viva la vida’.