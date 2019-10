Emma García salta contra Bárbara Royo por su postura en el crimen de El Ejido: “¡Me niego a entrar en este debate, con la muerte de un niño ahí!”

Pero las discrepancias no acabaron ahí. Royo insistió: “¿Cuándo hay inoperancia en el caso que una mujer denuncie que su marido este maltratando a su hijo? Nunca. Y este hombre lo ha dicho por activa y por pasiva”. Emma rechaza que el debate esté en una diferencia de trato hacia las mujeres e incluso se enfadó mucho porque consideraba que se estaba desviando el tema de lo verdaderamente importante: “No nos centremos en mujeres y hombres. Este caso es lo suficientemente doloroso. (…) ¡Me niego a entrar en este debate que es una mierda debate, con la muerte de un niño ahí! Vamos a hablar de personas y de la inoperancia o no de las instituciones para que no vuelva a ocurrir. No se puede permitir que un niño se esté quejando y no este cuidado, y mientras se solucione el tema que el niño haya tenido este final”.