Estela Grande confiesa, emocionada, su mayor decepción con Diego Matamoros: "Me sentí humillada"

Estela Grande se culpa por la separación pero reconoce que no es responsable 100%.

Una entrevista de Diego Matamoros, la gran decepción de Estela que rompió la relación.

Estela Grande se abre en canal junto a Emma García y analiza, en 'Las escaleras de las emociones', su separación con Diego Matamoros a partir de cinco sentimientos fundamentales: culpa, decepción, mentira, traición, miedo, como ya hicieran la semana pasada Suso, Alejandra Rubio y Alba Carrillo.

Diego Matamoros, su gran decepción

Estela siente que culpable de su separación con Diego aunque, durante el confinamiento, asegura que se ha dado cuenta de que no es responsable al 100%. “Lo que yo viví en GH VIP, para mí, tampoco era nada malo, ningún crimen. En ese momento no me sentí culpable, cuando salí sí. Y al final hubo daños colaterales, que mi madre lo pasó mal, y no me lo puedo perdonar. Pensé que el error de mi vi vida fue entra en GH”, confiesa.

En el peldaño de la decepción, habla del tremendo palo que se llevó al ver la entrevista de Diego en el ‘Deluxe’, pues se dio cuenta de que “había pasado unos límites”. Dice que Diego le ha pedido perdón, pero fue la gota que colmó un vaso repleto de agua, lo que propició la separación definitiva del matrimonio: “Me sentí humillada, que se reían de mí. Se llegó a frivolizar hasta de que fuera al psicólogo. Fue muy feo. Ahí ya fue cuando rompimos la relación”.

Estela Grande: "He luchado mucho por esa relación pero ya no quiero luchar más"

En cuanto a la traición, Estela lo relaciona con la polémica entrevista de Diego mencionada anteriormente, que le rompió el alma. Confiesa que el día antes estuvieron juntos, intimando, que por eso no logró entender por qué habló así de ella en un plató de televisión. “He luchado mucho por esa relación pero ya no quiero luchar más. Necesito admirar y que me admiren, que solo sea sumar, porque llegó un momento que nos estábamos restando el uno al otro”.