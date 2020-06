Ylenia reacciona al demoledor audio de Sofía Suescun hablando de ella: "Me parece un poco sucio"

La reacción de Ylenia

"¿Sabes lo que pasa? Que Sofía cuando se enfrenta conmigo cara a cara se queda sin argumentos y no sabe por dónde tirar. He convivido con ella mucho tiempo, sabe que he tenido problemas de ansiedad y ella en un palto me ha dicho ‘no tiembles’ sabiendo que eso es una enfermedad. Lo que se dice en el audio no tiene nada que ver con eso, es más fuerte aún. No sé si fue hace un año o cuándo, pero no le voy a dar más importancia. Nuestra relación es nula pero me parece un poco sucio. Yo intenté enterrar el hacha de guerra pero está visto que no es mi culpa que tengamos movidas”.