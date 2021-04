Rubén, el primer hombre embarazado de España: "Estoy teniendo muchas dificultades"

“Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado”. Así se presenta el primer papá gestante de España, que concede una entrevista exclusiva en ‘Viva la vida’: “Para mí, es todo un avance porque es donde siempre he querido estar”. Rubén es una persona trans que siempre tuvo claro que que quería gestar a su propio bebé: "Sé que va contra toda ley escrita. Pero si no hay referentes no sabes que puedes existir". Hablamos en directo en el plató con Rubén.