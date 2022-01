Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ya fueron pillados juntos en verano, bañándose en la playa

A ‘Viva la vida’ han llegado nuevas imágenes de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia que fueron captadas el pasado mes de agosto en una playa , en la costa francesa . No se trata del vídeo que el programa mostró la tarde del sábado , sino de unas fotografías que fueron tomadas hace varios meses, lo que viene a decir que la relación no es tan reciente.

El equipo del programa ha podido ver estas fotografías pero, tras no haber llegado a un acuerdo económico, no ha podido mostrarlas a sus espectadores. Así lo aclarado Emma García, quien cuenta, claramente, que han pedido mucho dinero por esas imágenes y no están dispuestos a pagar esa cantidad. Eso sí, os contamos qué se ve en esas instantáneas.