Pilar Vidal recibió la llamada del autor de las fotografías de Urdangarin: "Me pidió 65.000 euros"

Con estas imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se confirmaba la ruptura entre el exjugador de balonmano y la infanta Cristina, una ruptura que ha pillado por sorpresa al parecer no solo al entorno de la pareja si no también a la mismísima Cristina.

Pilar Vidal, colaboradora de 'Viva la vida', fue una de las pocas personas que tuvo en sus manos las fotografías de Iñaki Urdangarin y su nueva pareja, Ainhoa Armentia: "Yo estaba en la presentación de la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez y una persona desconocida me llamó, me dijo que tenía estas fotografías y yo le dije que me interesaba (...) Avisé a mi director adjunto y nos reunimos con él en mi casa tras firmar un contrato de confidencialidad en el que pedía que su nombre no saliera publicado jamás y que no se revelara el contenido hasta que el medio que lo adquiriese lo sacara".