Isabel Rábago se abre en canal: se arrepiente de su etapa en el PP y habla por primera vez de su marido

La culpa, la decepción y la mentira

Isabel ha relatado que tanto la culpa, como la decepción y la mentira las relaciona con un momento en el que ella estaba inmiscuída en la política: “Yo sabía perfectamente lo que iba a pasar si me metía en ese mundo , no fue nada fácil y hoy por hoy no lo volvería a hacer” .

Isabel ha recordado su infancia con gran cariño y ha recalcado que la gente tiene una idea muy equivocada de ella: “Todos se creen que soy una pija pero están muy equivocados (…) Yo vengo de una familia obrera de cuatro hermanos y a mí me educaron en el respeto (…) Agradezco a mis padres que me hayan dejado ser yo misma”.

Amor: Carlos, el gran timón de su vida

Isabel solo tiene palabras de agradecimiento para él: “Es quien me quiere, me cuida, me protege, no me imagino la vida sin él ni quiero hacerlo”.