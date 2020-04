Isabel Rábago responde enfadada a las acusaciones: "Yo no he dicho nada en contra de Alexia porque ni la conozco ni la juzgo"

Isabel ha tomado la palabra en ‘Viva la vida’ y ha desmentido haberse metido con la reportera Alexia Rivas, la joven que aparece en el vídeo que ya se ha hecho viral: “Yo no he dicho nada de esta compañera porque ni la conocía hasta ayer ni sabía nada de ella. Aquí el culpable es Alfonso Merlos. Si necesitáis leer cinco veces las cosas que digo… yo no soy responsable de lo que cada uno interprete”, ha aclarado después de que algunos compañeros como Belén Esteban criticaran un tweet publicado por Rábago sobre la polémica.